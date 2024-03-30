Сегодня с момента трагедии прошло девять дней. Этому и посвящена памятная акция.

Сегодня с момента трагедии прошло девять дней. Этому и посвящена памятная акция.

Прошло девять дней со дня теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Трагедия унесла жизни сотен людей. В память о них в Омске прошла акция «Крокус памяти». Крокусы высадили жители нашего региона – цветы служат символом начала новой жизни.

– Сегодня 9 дней с момента страшной трагедии в «Крокус Сити Холле», и поэтому волонтеры не смогли остаться в стороне и сегодня собрались вместе, чтобы высадить цветы. Мы должны помнить об этой трагедии и быть вместе, – говорит волонтер акции #МЫВМЕСТЕ Марина Шмойлова.

Добровольцы из этой организации и организовали эту акцию. Участвовали в ней медики, сотрудники Федерального управления казначейства по Омской области, а также школьники и студенты.