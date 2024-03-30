На этапе баттлов омичи победили соперников из Санкт-Петербурга – «Запах груши».

На этапе баттлов омичи победили соперников из Санкт-Петербурга – «Запах груши».

Команда КВН «ВВ» из Омска успешно выступила в шоу «Лига городов» на канале ТНТ. Команды из веселых и находчивых молодых людей соревнуются за главный приз – 10 млн рублей.

На этапе баттлов омичам противостоял коллектив из Санкт-Петербурга «Запах груши», состоящий преимущественно из девушек. Один из членов жюри – известный актер и юморист Тимур Батрутдинов их выступление оценил лаконично: «Не было юмора, но была «вода».

По поводу омичей резидент «Камеди клаб» отметил, что «вода» в их выступлении тоже была, но и юмор присутствовал. Поэтому он сделал выбор в пользу «ВВ».

Примерно такого же мнения придерживались и другие участники жюри – не менее известные юмористы Сергей Светлаков и Алексей Щербаков. Светлаков отметил, что «ВВ» экспериментировали, взрослели и в своем выступлении использовали темы, которые не поднимали раньше. Это и предопределило их успех.

В этот раз омская команда много шутила на политические темы. На протяжении почти всего номера их сопровождал «пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков» – один из участников, искусственно загримированный под него. Как отметил двойник Пескова, «там, где любят «ВВ», обязательно появляюсь я».

Следующий соперник омичей по «Лиге городов» пока не определен.