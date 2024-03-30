Омск-Информ
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·Политика

Такие данные назвал Фонд общественного мнения, проведя опрос россиян.

Президент России Владимир Путин продолжает пользоваться практически безграничным доверием и поддержкой россиян. Такие данные следуют из опроса, проведенного Фондом общественного мнения.

84 % опрошенных считают, что глава государства скорее хорошо справляется со своими задачами и обязанностями.

Владимир Путин победил на прошедших две недели назад президентских выборах, набрав 87,28 % голосов.

·Политика

Такие данные назвал Фонд общественного мнения, проведя опрос россиян.

Президент России Владимир Путин продолжает пользоваться практически безграничным доверием и поддержкой россиян. Такие данные следуют из опроса, проведенного Фондом общественного мнения.

84 % опрошенных считают, что глава государства скорее хорошо справляется со своими задачами и обязанностями.

Владимир Путин победил на прошедших две недели назад президентских выборах, набрав 87,28 % голосов.