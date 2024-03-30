Сделано это, скорее всего, для удобства болельщиков. Однако «ястребы» наверняка стремятся совершить спортивный подвиг.

Сделано это, скорее всего, для удобства болельщиков. Однако «ястребы» наверняка стремятся совершить спортивный подвиг.

В телеграм-канале омского «Авангарда» уже появилось расписание полуфинальных серий Кубка Гагарина. Это обычный репост из аккаунта Континентальной хоккейной лиги. Но не исключено, что подобным образом «ястребы» стремятся вселить в своих болельщиков веру в то, что выход в эту стадию розыгрыша реален.

Напомним, сегодня в Омске «Авангард» и ярославский «Локомотив» проведут седьмой матч второго раунда плей-офф. Начало встречи на «G-Drive Арене» в 16:30. Обе команды в шаге от выхода в следующий этап, как, впрочем, и от вылета из Кубка Гагарина.

Победитель сегодняшней игры встретится с «Трактором». Серия начнется 2 апреля.