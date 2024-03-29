Охота на медведя продлится до 30 мая. Отстреливать животное можно будет только в одном районе области.

Охота на медведя продлится до 30 мая. Отстреливать животное можно будет только в одном районе области.

В Омской области с 1 апреля открывается охота на медведя. Продлится она до 30 мая. Отстрел животного разрешен в Усть-Ишимском районе. Всего выдано 12 разрешений. При этом, как сообщили в пресс-службе регионального Минприроды, нельзя использовать петли, загонять медведя собаками, а также применять патроны, снаряженные дробью или картечью.

За выдачу разрешения и сам охотничий сбор на одну особь охотникам придется заплатить 3650 рублей.

Кроме того, в период пожароопасного сезона охотников попросили соблюдать все правила безопасности.