Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о создании оперштаба по контролю за подготовкой к паводку и пожароопасному сезону в Омской области.

Оперштаб должен разработать различные предложения, которые помогут оперативно отреагировать при ухудшении паводкоопасной или пожароопасной обстановки в регионе. Также члены оперштаба будут контролировать проведение мероприятий по подготовке к паводку и пожарам. Руководителем оперштаба назначен зампредседателя правительства Омской области Алексей Ромахин.

Кроме того, в документе главам районов рекомендовали создать межведомственные оперативные штабы.