Новый губернатор Омской области без раскачки взялся за самые трудные для региона задачи и уже показал первые результаты. Мы собрали все в одном материале.

Новый губернатор Омской области без раскачки взялся за самые трудные для региона задачи и уже показал первые результаты. Мы собрали все в одном материале.

Год назад в Омской области появился новый губернатор. На тот момент 37-летний Виталий Хоценко, работавший председателем правительства Донецкой Народной Республики, стремительно ворвался в омскую повестку и сразу показал – он приехал сюда работать, пахать, добиваться результата. И первый год нового губернатора прошел действительно результативно.

«Омск-информ» выделил ключевые направления деятельности Хоценко, его главные инициативы, подвел экономические итоги первого года, а также посмотрел, как за это время реализовывались нацпроекты.

Школа Донбасса, доверие Путина

Виталий Хоценко является финалистом второго сезона федерального конкурса управленцев «Лидеры России» и выпускником «Школы губернаторов». Несмотря на далекий от солидного по меркам российского госуправления опыт, он успел поработать министром на Ямале и в Ставрополье, перешел в федеральный Минпромторг, а осенью 2022 года получил назначение на Донбасс. Будучи председателем правительства республики, Хоценко координировал процессы ее восстановления и дальнейшей интеграции в Российскую Федерацию в самый сложный момент – после начала специальной военной операции.

Достойно проявив себя в ДНР и оправдав возложенное доверие, Виталий Хоценко получил новое назначение – в Омскую область. Это было личным решением президента России Владимира Путина, который увидел в Хоценко перспективного политика, способного к нестандартным решениям, умеющего быть рядом людьми, слышать их и быстро принимать решения.

Перед новым губернатором была поставлена задача – обеспечить бесперебойную работу омского оборонно-промышленного комплекса, мобилизовав все ресурсы на привлечение специалистов в эту отрасль. Кадровый голод в «оборонке» удалось ликвидировать, сейчас ведется целенаправленная подготовка инженеров и рабочих, предприятия тесно взаимодействуют с вузами и колледжами.

Кроме того, Виталий Хоценко запустил процесс создания первой в регионе Передовой инженерной школы по направлению станкостроения, Учебного дизайн-центра проектирования электронной компонентной базы, ориентированных на подготовку профильных специалистов для индустриальных партнеров омского «политеха», где действуют базовые кафедры практически всех ведущих оборонно-промышленных предприятий. Получили развитие другие образовательные площадки по подготовке кадров, а предприятиям компенсируются затраты на их обучение.

Новый глава региона, получивший опыт госуправления в фактически военной среде, не на словах, а на деле демонстрирует важность внимания к участникам СВО, помощи их семьям и жителям новых российских территорий. Практически каждую неделю из Омской области отправляются гуманитарные конвои в ДНР, ЛНР, Белгородскую область с помощью фронту и вновь обретенным регионам. Ветеранам и участникам спецоперации, их близким оказывается социальная и материальная поддержка, для этого в регионе создан фонд «Защитники Отечества». Сам губернатор во время поездок в муниципальные районы непременно посещает семьи героев, общается с их женами, детьми, родителями, узнает, какая требуется помощь и оперативно дает соответствующие распоряжения. И все это на системной основе.

Президент Владимир Путин в течение года неоднократно встречался с Виталием Хоценко на различных знаковых площадках и давал положительные оценки его работе. Это свидетельствуют об очевидном расположении главы государства к молодому губернатору и его подходу к работе. Управленческие успехи Виталия Хоценко признают и скупые на похвалы политологи, что находит отражение в многочисленных рейтингах.

Федеральный уровень проектов

Омский губернатор, сохранивший личные контакты на федеральном уровне, грамотно использует их в интересах региона. Хоценко также нашел общий язык с конструктивными силами местной политической и деловой элиты и активно подключает их ресурсы и влияние к региональной повестке. Бизнесмены не только реализуют свои проекты, но и участвуют в общественной жизни, помогают тем, кому нужна их помощь.

Понимая, что для социально-экономического развития Омской области нужны серьезные ресурсы, Виталий Хоценко успешно привлекает внимание федерального центра к проблемам региона. В Омск регулярно приезжают вице-премьеры, федеральные министры и их заместители, руководители государственных корпораций и крупных холдингов.

Именно поддержка Хоценко на федеральном уровне помогла сдвинуть с мертвой точки, казалось бы, навсегда застывший во времени и неосуществимый проект строительства аэропорта Омск-Федоровка. Сейчас он вступает в фазу практической реализации: определены партнеры-инвесторы, согласованы с федеральными структурами его параметры, состоялся конкурс на лучшую концепцию аэропортового комплекса. 29 марта были подведены итоги публичного голосования в социальных сетях по выбору дизайн-проекта будущего аэровокзального комплекса. В финал голосования, напомним, вышли 4 проекта, разработанных ведущими архитектурными бюро страны. Победителем стал проект студии «ХВОЯ».

В этом году Омск вновь примет участие в голосовании по выбору молодежной столицы России. Первая попытка города получить это звание и финансовые ресурсы для проведения мероприятий федерального уровня была вполне успешной – Омск вышел в финал голосования и занял почетное третье место. Теперь пришло время побеждать.

И, безусловно, нельзя не отметить инициированный Хоценко первый региональный кадровый управленческий конкурс «Омская область: ПРОдвижение», получивший широкий отклик и поддержку. По итогам этого конкурса были определены 50 победителей, которые получили гранты по 1 млн рублей на обучение. Но главное – новые омские управленцы уже получают назначения в органы власти, пополняют команду губернатора, включаются в кадровый резерв.

Виталий Хоценко, выполняя поручение президента, делает ставку на местные кадры, а также привлекает новых специалистов, обеспечивая социальные лифты для одаренных, целеустремленных управленцев, как и он сам. Все, кто желает работать во благо и процветание Омской области, получат шансы реализовать себя на родине.

Инвестиции и экономика: время новых проектов

В 2023 году объем инвестиций в экономику Омской области составил 208 млрд рублей. Главное, что в этом направлении удалось сделать Хоценко, – изменить сам подход к предоставлению мер господдержки инвестиционным проектам. Губернатор лично возглавил Инвестиционный комитет Омской области, который занимается не только мониторингом инициатив бизнеса и разрешением возникающих в процессе их реализации проблем, но и определяет комплекс мер поддержки для успешного запуска проекта, а также обеспечивает его сопровождение на всех этапах. Это позволило оптимизировать инвестиционный процесс и придать ему ускорение.

Крупные компании поверили в нового губернатора. Так, группа компаний «Титан» приступила к созданию в Омской области современного нефтехимического комплекса, а «Газпромнефть-ОНПЗ» ввела в эксплуатацию комплекс первичной переработки нефти. Пару недель назад ГК «Руском-Агро» запустила новый высокотехнологичный завод колбасных изделий и полуфабрикатов. В создание нового производства крупнейшим в регионе предприятием мясопереработки вложено 800 млн рублей. Сейчас с руководством «Рускома» ведутся переговоры о еще более масштабных проектах.

Важным и одним из самых масштабных инвестиционных проектов в сфере строительства и модернизации транспортной и логистической инфраструктуры является проект по созданию логопарка «Солнечный» инвестиционной емкостью более 20 млрд рублей. В Омске идет активное строительство многофункциональных распределительных центров для крупных торговых сетей и логистических операторов. Губернатор лично курирует проект.

В конце 2023 года введен в эксплуатацию первый объект омского логистического парка, второй объект для крупных якорных арендаторов в настоящее время уже оснащается оборудованием. В результате переговоров Виталия Хоценко с управляющими партнерами группы компаний ПФО площадь распределительных центров в составе логопарка перерастет первоначальные планы минимум в полтора раза, а количество созданных рабочих мест превысит 7 тысяч.

За минувший год в Омске начали работу сразу две гостиницы уровня «четыре звезды», которые стали не только новыми точками развития туристического потенциала региона, но и современными архитектурными доминантами мегаполиса.

Реализация каждого подобного проекта в реальном секторе экономики влечет за собой появление дополнительных рабочих мест, дает импульс развитию смежных отраслей, малым предприятиям. По итогам 2023 года в Омской области налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства составили 26,3 млрд рублей. Это на 3,7 млрд рублей, или 16,5 %, превышает уровень предыдущего года.

Школы, садики, больницы

Одним из важнейших критериев оценки работы любого губернатора сегодня является реализация нацпроектов. Не секрет, что Омская область здесь была в числе отстающих. С приходом нового главы региона наметился положительный тренд.

Так, в рекордные сроки – с марта по декабрь 2023 года – был построен новый крытый плавательный бассейн в большом густонаселенном микрорайоне Московка, где до сих пор не было ни одного подобного спортивно-оздоровительного объекта.

Хоценко сумел убедить федеральный центр в необходимости строительства в Омске детского инфекционного стационара на 300 коек. Вопрос о необходимости его создания неоднократно поднимался в прежние годы, но проект вошел в стадию практической реализации только при новом губернаторе. Возведение столь необходимого объекта глава региона доверил военным строителям.

Особое внимание и личный контроль губернатора также позволили ускорить процесс строительства социально значимых объектов, работы на которых тянулись несколько лет. При Хоценко было завершено строительство трех общеобразовательных школ в Омске, Черлаке и Горьковском, были введены в эксплуатацию 2 детских сада.

Кроме того, было введено в строй рекордное для региона количествоо быстровозводимых учреждений первичного звена здравоохранения в селах – 82 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий.

Тотальная перезагрузка

Первый год управления регионом, признается сам Виталий Хоценко, стал основой для тотальной перезагрузки Омской области. Вникнув в структуру и специфику социально-экономической ситуации региона, он сформулировал четыре важнейших приоритета. Это развитие исторически сильных омской промышленности и сельского хозяйства, а также потенциальные точки роста – логистика и комфортная среда для жизни.

Один из ключевых параметров развития региона, определяющий устойчивость его экономики, социальную стабильность, фундамент для развития, – доходы бюджета и населения, инвестиционная активность, строительство, транспортная и логистическая деятельность. Всем этим будет активно заниматься команда Виталия Хоценко. Стать ее частью могут все активные, неравнодушные к судьбе региона омичи.