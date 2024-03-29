Клубы для пожилых людей, которые работают по всей Омской области, могут предложить множество вариантов активностей.

Клубы для пожилых людей, которые работают по всей Омской области, могут предложить множество вариантов активностей.

В Омской области на базе 38 комплексных центров действуют более 500 социальных клубов, в том числе для пожилых людей. Основная цель их работы – увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни жителей региона.

Одним из наиболее популярных направлений деятельности клубов является здоровый образ жизни. Пожилые люди активно занимаются скандинавской ходьбой, суставной гимнастикой, йогой (в летний период – на открытом воздухе), лечебной физкультурой и танцами. Занятия проходят в центрах несколько раз в неделю.

Сотрудники комплексных центров организуют для участников клубов регулярные экскурсии в музеи, посещения театров, просмотры фильмов, поездки на концерты в Омскую филармонию и другие выездные мероприятия.

В комплексном центре Горьковского района реализуется федеральный проект «Физическая активность как основа качества жизни пожилых людей». Благодаря проекту клубы «Здоровое движение» в отдаленных сельских поселениях получили современный спортивный инвентарь. Помимо занятий спортом, члены клубов занимаются плетением маскировочных сетей для участников СВО.

В комплексном центре социального обслуживания Знаменского района проходят мастер-классы, посвященные улучшению работы головного мозга. Программа занятий включает комплекс упражнений для развития памяти и других когнитивных способностей.

В Колосовском районе на базе комплексного центра действуют несколько тематических клубов, которые с удовольствием посещают около 50 пожилых людей. Например, клуб «Афина», где проводятся интеллектуальные игры, и клуб «Интересные встречи», где пожилые люди могут общаться, делиться опытом и обсуждать актуальные вопросы.

Социальные клубы играют важную роль в жизни пожилых омичей, помогая им поддерживать активный образ жизни, развиваться, общаться и чувствовать себя нужными и востребованными.