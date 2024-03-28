И.о. главного тренера «Авангарда» отметил настрой своей команды, сумевшей отыграться с 0:2 в шестом матче серии против «Локомотива». Эти «ястребы» творят историю.

И.о. главного тренера «Авангарда» отметил настрой своей команды, сумевшей отыграться с 0:2 в шестом матче серии против «Локомотива». Эти «ястребы» творят историю.

После победы в шестом матче серии против ярославского «Локомотива» и.о. главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, как его команда сумела отыграться со счета 0:2 и вернула преимущество своей площадки. Решающий матч пройдет в Омске 30 марта.

– Хороший первый период, играли без страха, вышли с хорошей энергией, много владели шайбой. Получили обидный год в самом конце периода, но это никак не повлияло на настрой ребят, поддержали друг друга на скамейке и с еще большим рвением играли в атаке, – назвал секреты успеха тренер. – Забили классные голы, реализовали большинство и хорошо сыграли по счету в третьем периоде.

Звягин, ставший рулевым «ястребов» после проигранных первых двух матчей серии, не считает, что творит историю омского хоккея. Наставник отметил суператмосферу в коллективе.

– Если кто-то и творит историю, то это ребята, команда. Эта история не обо мне. Они выкладываются все вместе на льду, сражаются друг за друга, играют самоотверженно. То, что сейчас в раздевалке и на скамейке, дорогого стоит, – подчеркнул Сергей Звягин.

Он также высказался о предстоящем седьмом матче.

– Седьмой матч – это, наверное, самый большой праздник для болельщиков, – заявил наставник «Авангарда». – Для хоккеистов главное не зажиматься, не думать: «А что, если…?». Просто быть в моменте, делать то, что ты можешь контролировать и не распыляться на вещи, которые вне твоего контроля.

«Ястребы», уступающие по ходу серии со счетом 0:2 и 1:3, сейчас имеют большое психологическое преимущество над соперником. Осталось сделать последний шаг и дожать «Локомотив» в Омске. Матч №7 начнется в 16.30.