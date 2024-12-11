Омск-Информ
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·Спорт

Бывший главный тренер «Авангарда» рассказал, что получает предложения о работе.

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин рассказал «Чемпионату» о своих планах на ближайшее будущее. По его словам, сейчас он проводит время с семьей и хочет «немного выдохнуть и посмотреть, что дальше».

– Есть некоторые телефонные звонки, но пока говорить о будущем преждевременно, – объяснил Звягин.

Бывший главный тренер «ястребов» рассказал, что пока не расставляет приоритетов и нужно, чтобы прошло какое-то время.

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·Спорт

Бывший главный тренер «Авангарда» рассказал, что получает предложения о работе.

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин рассказал «Чемпионату» о своих планах на ближайшее будущее. По его словам, сейчас он проводит время с семьей и хочет «немного выдохнуть и посмотреть, что дальше».

– Есть некоторые телефонные звонки, но пока говорить о будущем преждевременно, – объяснил Звягин.

Бывший главный тренер «ястребов» рассказал, что пока не расставляет приоритетов и нужно, чтобы прошло какое-то время.

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