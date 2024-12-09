Олимпийский чемпион считает, что омский клуб столкнется с проблемами в будущем.

Олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о положении, в котором оказался омский «Авангард» после увольнения главного тренера Сергея Звягина. Эксперт считает, что результаты команды и организационные решения вызывают вопросы.

Кожевников удивлен, что «Авангард» смог одержать две победы подряд после того, как убрали Звягина.

– Это говорит о том, что команда готова, но внутри клуба – непорядок, – рассказал эксперт Russia-Hockey.ru. – Понял это по последней пресс-конференции словацкого тренера Подконицки, который сообщил, что Звягин предлагал слишком медленные тренировки. Ну и в скобках можно прочитать, что он, великий Подконицки, все сразу исправил.

Кожевников рассказал, что удивлен его назначением на пост и.о. главного тренера. Поскольку у него есть ощущение, что Подконицки был «засланным казачком», который знал о проблемах, но молчал.

Также олимпийский чемпион раскритиковал назначение Ги Буше и назвал унижением его долгое ожидание в Омске. Кожевников считает, что «Авангард» столкнется с серьезными трудностями в дальнейшем.