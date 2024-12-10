Руководство омского клуба сообщило все еще в ноябре.

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал подробности, как уходил из омского клуба. По его словам, руководство клуба рассказало о переговорах с канадским тренером Ги Буше и предложило другую должность за два дня до домашней игры со СКА (состоялась 11 ноября).

– Когда Кожевников сказал об этом, то я ответил, что меня волнует лишь то, кто готовит команду к ближайшей игре со СКА. Сказали, что готовлю я, что я продолжаю работать до того времени, когда приедет новый тренер, – рассказал Сергей Звягин «Чемпионату». – Потом уже 2 декабря Евгений Игоревич приехал в Омск, прошла встреча, разговор о команде, об игроках. Вечером мне позвонили и сказали, что готовы бумаги о расторжении контракта.

Другая должность, о которой шла речь, была в системе клуба, но не по специальности Звягина (тренер вратарей). Не было и речи о возвращении к роли ассистента главного тренера.

Учитывая, что матч со СКА состоялся 11 ноября, а уволили Звягина 3 декабря, ситуация вырисовывается крайне странная: почти месяц на тренерском мостике «Авангарда» стоял немотивированный человек, и команда проиграла 4 матча из 9. Неужели столько времени юристы готовили бумаги о расторжении контракта? Или Сергея Звягина держали как запасной вариант, если Буше не приедет?