По словам бывшей градоначальницы, Омск более чем обеспечен торговыми площадями, в том числе по продаже продовольственных товаров.

По словам бывшей градоначальницы, Омск более чем обеспечен торговыми площадями, в том числе по продаже продовольственных товаров.

Бывший мэр Омска, а ныне депутат Госдумы Оксана Фадина выступила против строительства второго торгового комплекса в парке имени 30-летия ВЛКСМ на улице Богдана Хмельницкого. Ранее стало известно о планах по вырубке 267 деревьев ради строительства еще одного торгово-развлекательного комплекса.

Первый ТЦ в главном парке Омска был построен ООО «Кедр». Эта бизнес-структура на протяжении ряда лет судилась с мэрией, требуя предоставить ей еще один земельный участок для строительства. В 2019 году Верховный суд РФ встал на сторону «Кедра», департамент имущественных отношений подписал с фирмой соглашение об аренде, оно действует до 2026 года.

Другое структурное подразделение мэрии, департамент архитектуры и градостроительства, отказывает «Кедру» в выдаче разрешения на строительство второго торгового комплекса в парке. Бывший мэр Фадина поддерживает эту позицию нынешних властей города.

– Строительство стационарного торгового объекта на территории парка считаю нецелесообразным, публичную позицию администрации города Омска в судебном порядке, выраженную ранее отказом в выдаче разрешения на строительство, разделяю, – цитирует экс-градоначальницу портал НГС55.

Оксана Фадина считает, что в Омске достаточно торговых центров. Она привела данные, согласно которым по состоянию на 1 января 2024 года фактическая обеспеченность жителей города стационарными торговыми объектами составляла 181,1 % (5862 единицы при минимальном нормативе 3237 единиц). Фактическая обеспеченность омичей объектами, где продают продовольственные товары, – 127,9 % (1856 единиц при минимальном нормативе 1451 единица). Поскольку в торговом комплексе «Парк», расположенном на территории парка имени 30-летия ВЛКСМ, действует сеть магазинов розничной торговли продовольственными товарами, еще один подобный объект не требуется.