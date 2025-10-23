Фадина: Молодежь перестала убегать из Омска из-за развлечений

Бывший мэр Омска, депутат Госдумы Оксана Фадина дала свое объяснение изменению ситуации с покидающей регион молодежью. Как считает политик, это произошло благодаря реализации нацпроектов, а также большому количеству развлекательных мероприятий в городе.
- Конечно, очень важны еще социально-культурные мероприятия, которые в последнее время у нас в регионе масштабно происходят, начиная от приезда федеральных спикеров и заканчивая общественными культурно-массовыми мероприятиями, праздниками, событиями, - цитирует Фадину Om1.ru. - Молодежь видит, что ее интересы в этой повестке региона существенным образом учитываются, что они являются приоритетными. Потом система досуга, вообще инфраструктура досуга, посмотрите, как меняется. У нас появились гостиницы, у нас появляются очень комфортные места общественного пребывания людей. Замечательный проект «Вокруг света», я не могу про него не сказать.
По мнению бывшего мэра города, в бытность работы которой молодежь активно покидала Омск, сейчас настроение «соберу чемодан и поеду куда глаза глядят» стало угасать.
Оксана Фадина работала мэром Омска с 2017 по 2021 годы.