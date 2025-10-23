Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Фадина назвала аэропорт любимым местом в Омске

Депутат Госдумы призналась, что любит возвращаться домой.

Бывший мэр Омска, депутат Госдумы Оксана Фадина рассказала о своем любимом месте в городе. Парламентарий призналась, что любит возвращаться домой. И потому особенные нежные чувства испытывает к аэропорту.

— Я вам шуточно отвечу: я стала очень любить омский аэропорт. Очень люблю возвращаться домой. Мне вообще в Омске хорошо, правда. Для меня точками притяжения являются и сам город, и районы, - цитирует Фадину Om1.ru. - Я, правда, люблю свое место. Я очень люблю ездить в Большереченский район и по работе, и с дочерью. Я считаю, что нужно привязывать к корням.

Депутат подчеркнула, что любит леса на севере Омской области.

- Столица — это работа, это интересы области, которые я представляю, это чаяния жителей, которые доверились мне. А вот когда я приезжаю в омский аэропорт, я так рада, что я ступаю на свой родной асфальт,- добавила Фадина.

Парламентарий искренне по-детски радуется, когда прилетает домой.

·Общество

Фадина назвала аэропорт любимым местом в Омске

Депутат Госдумы призналась, что любит возвращаться домой.
omskinform.ru

Бывший мэр Омска, депутат Госдумы Оксана Фадина рассказала о своем любимом месте в городе. Парламентарий призналась, что любит возвращаться домой. И потому особенные нежные чувства испытывает к аэропорту.

— Я вам шуточно отвечу: я стала очень любить омский аэропорт. Очень люблю возвращаться домой. Мне вообще в Омске хорошо, правда. Для меня точками притяжения являются и сам город, и районы, - цитирует Фадину Om1.ru. - Я, правда, люблю свое место. Я очень люблю ездить в Большереченский район и по работе, и с дочерью. Я считаю, что нужно привязывать к корням.

Депутат подчеркнула, что любит леса на севере Омской области.

- Столица — это работа, это интересы области, которые я представляю, это чаяния жителей, которые доверились мне. А вот когда я приезжаю в омский аэропорт, я так рада, что я ступаю на свой родной асфальт,- добавила Фадина.

Парламентарий искренне по-детски радуется, когда прилетает домой.