Особую поддержку Студенческой лиге помощи оказал генеральный директор ОАО «Омскоблводопровод» Дмитрий Кремер.

Особую поддержку Студенческой лиге помощи оказывает генеральный директор ОАО «Омскоблводопровод» Дмитрий Кремер.

Сегодня в России, в условиях непростого времени, особенно важна сплоченность и готовность прийти на помощь. Отрадно видеть, как молодежь, студенты из разных учебных заведений, объединяются, чтобы внести свой вклад в общее дело.

Недавно в Омске начала свою деятельность Студенческая лига помощи. Это не проект или акция, а настоящая общественная инициатива, направленная на служение Родине и поддержку тех, кто находится на передовой. Организаторами Лиги стали Межнациональный и межконфессиональный центр гуманитарной помощи и Гуманитарный центр Омской области. Главная цель деятельности Лиги – приобщение студентов вузов и ссузов к формированию гуманитарных конвоев.

Ребята с энтузиазмом откликнулись на эту инициативу. Так, студенты ОмГПУ уже заступили на «Вахту помощи» и с честью справились со своими обязанностями. Юноши и девушки самоотверженно помогали загружать гуманитарный груз. Особую поддержку Студенческой лиге помощи оказал генеральный директор ОАО «Омскоблводопровод» Дмитрий Кремер. Благодаря его содействию, ребята получают горячее питание и питьевой режим во время работы. Это дает им силы на дальнейшую погрузку.

В Лиге понимают, что их помощь приближает победу. Они осознают, что являются гражданами своей страны и ответственны за ее настоящее и будущее. Каждый вуз и ссуз, готовый встать в ряды тружеников тыла, присоединится к «Вахте помощи». Это не волонтеры в обычном понимании, а преданные сыны и дочери России, которые верят в свое Отечество. Студенческая лига помощи – яркий пример того, как молодежь может внести свой вклад в общее дело. Их энтузиазм и самоотверженность вдохновляют окружающих. Ведь даже в самых сложных условиях важно оставаться людьми и поддерживать друг друга. И студенты из Омска показывают нам, как это возможно.