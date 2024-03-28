В январе этого года ее размер составил 55,5 тыс. рублей.

В январе этого года ее размер составил 55,5 тыс. рублей.

Омскстат представил информацию о размере средней зарплаты в регионе в январе текущего года. Так, средняя номинальная начисленная зарплата в области по итогам января оказалась равна 55,5 тыс. рублей. По сравнению с 2023 годом она снизилась на 18 %.

При этом только в декабре средняя зарплата в регионе составляла более 75 тыс. рублей. Статистики отмечают, что реально начисленная зарплата выросла на 10,3 % в сравнении с январем прошлого года, но в сравнении с декабрем она оказалась ниже на 27,3 %.