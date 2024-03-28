Эксперты отмечают значительный рост производства лекарств, автотранспортных средств, прицепов и бумаги.
Омские статистики представили информацию о промышленном производстве в регионе. В феврале по сравнению с этим же месяцем прошлого года оно выросло почти на 19 %. Больше всего объемы продукции выросли в сырьевом секторе – на 33,3 %, обрабатывающем производстве – на 19,8 %, энергетика, тепло- и газоснабжение – на 8,6 %.
Эксперты отмечают значительный рост производства в сегментах: лекарства, автотранспортные средста, прицепы, бумага, компьютеры, кокс и прочее.
В это же время в феврале снизились объемы производства электрического оборудования (52,7 %), готовых металлических изделий (41,3 %), металлургических изделий (33,6 %), одежды (20 %) и прочее.