Статистики представили информацию о ценах в первом месяце текущего года.

Статистики представили информацию о ценах в первом месяце текущего года.

В Омской области за январь цены выросли на 1,2 % по сравнению с декабрем прошлого года. Стоимость продовольственных товаров увеличилась в среднем на 1,5 %. Стали дороже все фрукты и овощи, рассказали в Омскстате. Исключением в этом списке стали только лимоны.

От 0,3 до 6,1 % поднялись в цене соль, подсолнечное и оливковое масло, творог, консервы, крупы, мясо, птица, чай, молоко и кондитерские изделия.

– При этом подешевели и стали доступнее для потребителя хлопья из злаков (на 4,8 %), майонез (на 2,7 %), сгущенное молоко (на 2,1 %), рыбное филе (на 2,1%). Положительной тенденцией месяца можно назвать снижение цен (на 1,0 %) на куриные яйца, – рассказали статистики.

Из непродовольственных товаров значительно подорожали цветы, телерадиотовары, чулочно-носочные изделия, импортные подержанные легковушки, парфюм, косметика и лекарства. Увеличилась и стоимость бензина, дизельного и газового топлива, угля. Тарифы на газ при этом упали на 14 %.

Кроме того, на 11 % увеличились цены на билеты в кино, на 9,3 % – на поездки на Черноморское побережье.