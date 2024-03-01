Эксперты объясняют подобный рост тем, что к концу года работодатели начинают выплачивать 13-ю зарплату, премии и различные бонусы.

Эксперты объясняют подобный рост тем, что к концу года работодатели начинают выплачивать 13-ю зарплату, премии и различные бонусы.

Омские статистики представили информацию о динамике среднемесячной номинальной и реальной начисленной зарплаты в 2022–2023 годах.

Оказалось, что в конце прошлого года средняя начисленная зарплата сотрудников региона составила 75 457 рублей. Таким образом, по сравнению с ноябрем она увеличилась почти на 36 %. Эксперты объясняют подобный рост тем, что к концу года работодатели начинают выплачивать 13-ю зарплату, премии и различные бонусы.

В общей сложности по итогам прошлого года среднемесячная зарплата омичей составила 54 549 рублей. По сравнению с 2022 годом она выросла почти на 17 %. При этм реальные зарплаты увеличились только на 11,4 %.

Кроме того, в конце прошлого года самые большие зарплаты в регионе получали работники сферы производства кокса и нефтепродуктов, меньше всего получали швеи.