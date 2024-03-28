Теперь команду ожидает борьба за 9–11-е места Суперлиги с двумя «Динамо».

Теперь команду ожидает борьба за 9–11-е места Суперлиги с двумя «Динамо».

Омский «Нефтяник-Титан» провел заключительный матч регулярного чемпионата, соперником омичек была «Самара». Эта первая игра, на которую «волчиц» не вывела бессменный главный тренер Елена Лазуткина, отправленная в отставку 26 марта. Руководил командой в этом поединке исполняющий обязанности наставника Дмитрий Предыбайло.

Игра напоминала догонялки. За две минуты первой четверти гостьи убежали вперед на шесть очков, хозяйки их также быстро догнали и обогнали. Затем вперед снова вышли баскетболистки из Самары. По похожему сценарию развивались и оставшиеся игровые отрезки, правда, омички в этот раз всерьез вознамерились показать, кто на этом паркете хозяин. В третьей четверти им удалось отыграть десятиочковое отставание и выйти вперед. Однако самарские спортсменки наладили точность и с пятой минуты вышли вперед, уже не упустив лидерства. Итоговый счет встречи – 67:76.

«Самара» отправляется в плей-офф, а «Нефтяник-Титан» будет вести борьбу за 9–11-е места с двумя «Динамо» – московским и новосибирским. Расписание игр станет известно позднее.