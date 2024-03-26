Отставка Елены Лазуткиной произошла после двух побед подряд. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Предыбайло.
Елена Лазуткина ушла с должности главного тренера омской баскетбольной команды «Нефтяник-Титан». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт расторгли по соглашению сторон.
Исполнять обязанности главного тренера команды до конца сезона будет Дмитрий Предыбайло, который входил в штаб Елены Лазуткиной.
Елена Лазуткина, которая возглавляла команду с 2011 года, а в сезоне 2013/2014 была лучшим тренером Суперлиги по версии РФБ, теперь будет заниматься подготовкой резерва и работой с молодыми тренерами.
Напомним, последние два матча «Нефтяник-Титан» завершил победой. Омские баскетболистки обыграли новосибирское «Динамо» и красноярский «Енисей». Однако перед этим команда потерпела 10 поражений подряд.
Следующий матч состоится завтра. «Нефтяник-Титан» сыграет с «Самарой».