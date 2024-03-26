Отставка Елены Лазуткиной произошла после двух побед подряд. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Предыбайло.

Отставка Елены Лазуткиной произошла после двух побед подряд. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Предыбайло.

Елена Лазуткина ушла с должности главного тренера омской баскетбольной команды «Нефтяник-Титан». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт расторгли по соглашению сторон.

Исполнять обязанности главного тренера команды до конца сезона будет Дмитрий Предыбайло, который входил в штаб Елены Лазуткиной.

Елена Лазуткина, которая возглавляла команду с 2011 года, а в сезоне 2013/2014 была лучшим тренером Суперлиги по версии РФБ, теперь будет заниматься подготовкой резерва и работой с молодыми тренерами.

Напомним, последние два матча «Нефтяник-Титан» завершил победой. Омские баскетболистки обыграли новосибирское «Динамо» и красноярский «Енисей». Однако перед этим команда потерпела 10 поражений подряд.

Следующий матч состоится завтра. «Нефтяник-Титан» сыграет с «Самарой».