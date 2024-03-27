В последние годы она жила в Санкт-Петербурге, где ее и похоронили.

В последние годы она жила в Санкт-Петербурге, где ее и похоронили.

Омский Союз журналистов сообщил о смерти журналистки Алиса Гопко. Она посвятила профессии больше полувека. С 1970 года работала в Омске, писала о строительстве и медицине. Имела звание «Ветеран труда». Была членом Союза журналистов СССР и Союза журналистов России.

В последние годы Алиса Васильевна жила в Санкт-Петербурге. Ее похоронили на Новом городском кладбище Петергофа.

Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и друзьям Алисы Васильевны.