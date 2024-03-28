Городская администрация приступит к работам не раньше 2025 года. Пока на эти цели не выделены требуемые 2,5 млрд рублей.

Городская администрация приступит к работам не раньше 2025 года. Пока на эти цели не выделены требуемые 2,5 млрд рублей.

Появились свежие данные о ремонте моста 60-летия ВЛКСМ у Телецентра в Омске. Ранее сообщалось, что сооружение начнут приводить в порядок в период с III квартала 2024 года по IV квартал 2025 года. ООО «Мост» уже завершило проектно-изыскательские работы. Проектно-сметная документация и результаты изысканий направлены на государственную экспертизу. Положительное заключение получено в первом квартале 2024 года.

Но на ремонтные работы нужны федеральные средства, по некоторым данным, 2,5 млрд рублей. Этих денег пока не выделено. Как рассказал «Омск-информу» источник, знакомый с ситуацией, сооружение перекроют для реконструкции не раньше 2025 года.

– Это отдельная тема для переговоров с Федерацией. Приступить к реконструкции моста у Телецентра предполагается не раньше 2025 года. Работы займут более двух лет: он широкий, протяженный, там множество коммуникационных коридоров, – отметил анонимный собеседник.

Предполагается, что после ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ ширина проезжей части увеличится до 23 метров за счет выноса опор освещения и контактной сети. По проекту необходимо заменить бордюры и тротуарные консоли, укрепить конусы насыпей и локально-очистных сооружений. Кроме того, в порядок приведут опоры моста, отремонтируют пролетные строения и металлические конструкции, мостовое полотно и сделают подсветку.