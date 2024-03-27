Соревнования впервые проводятся на базе образовательно-производственного центра университета.

Соревнования впервые проводятся на базе образовательно-производственного центра университета.

26 марта на базе образовательно-производственного центра (кластера) Омского государственного аграрного университета торжественно открылся региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» Омской области. Представители трех образовательных организаций региона будут выявлять лучшего по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

В чемпионате профмастерства принимают участие 12 студентов и экспертов-наставников из Омского ГАУ, Большереченского сельскохозяйственного техникума и Тарского индустриально-педагогического колледжа.

Как отметил в своем обращении к конкурсантам министр образования региона Иван Кротт, с каждым годом чемпионат «Профессионалы» становится престижней и интересней, прежде всего для молодых специалистов. Они получают возможность доказать, что являются лучшими в своей сфере и заслуживают не только высоких оценок экспертов, но и перспективной работы, достойной зарплаты, новых ступеней личностного и профессионального роста.

– Региональный чемпионат профмастерства «Профессионалы» – это уникальная площадка, которая объединяет конкурсантов, демонстрирующих свои профессиональные навыки, и представителей предприятий, транслирующих реальные требования к квалифицированным специалистам, – говорит директор Университетского колледжа агробизнеса Омского ГАУ Анатолий Шевченко. – Соревнования дают возможность помериться силами со сверстниками и обменяться профессиональными секретами. Здесь можно показать свои навыки, смекалку, испытать удачу и получить объективную оценку профессиональных умений от авторитетных экспертов.

Руководитель компании «Семиреченская база снабжения» Сергей Гуменников, в свою очередь, подчеркнул, что участие в профессиональном конкурсе позволит студентам получить бесценный опыт и стать настоящими профессионалами в будущем.

Организаторами проекта являются правительство Омской области, министерство образования и региональный оператор – региональный координационный центр движения на территории Омской области.