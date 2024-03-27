Со следующего сезона руководить омским баскетбольным клубом будет Элен Шакирова.
В следующем сезоне пост главного тренера баскетбольного клуба «Нефтяник-Титан» займет Элен Шакирова. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
– Уверены, что с таким опытным наставником нашу команду ждут большие успехи в Премьер-лиге. Сейчас Элен уже входит в курс дела: занимается планированием тренировочного процесса, формированием состава и тренерского штаба команды, – отметили в клубе.
Элен Шакирова выступала за многие команды, включая «Атис», ЦСКА, «Валансьен-Орши», «Динамо», «Лотос Гдыня», «Хьюстон Кометс» и другие. В 1992 году в Барселоне в составе команды СНГ стала олимпийской чемпионкой, также на счету Шакировой 4 медали чемпионатов Европы.
С 2013 года Элен занялась тренерской работой. Она руководила командами «Динамо-Фарм» (Курск), «Энергия» (Торунь), «Динамо» (Курск). С 2021 года являлась тренером мужского клуба «Актобе» из Казахстана.
Напомним, что вчера Елена Лазуткина ушла с должности главного тренера омской баскетбольной команды «Нефтяник-Титан».