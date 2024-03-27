Омск-Информ
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·Общество

Теперь женщине придется вернуть деньги, которые ей переплатили за 15 лет.
ГУ «Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» обратилось в Азовский суд из-за местной жительницы, которая получала пенсию и пособие сразу в двух государствах. За 2007–2022 годы она успела незаконно обогатиться на 2,1 млн рублей.
Оказалось, что жительница Омской области просто никому не сообщала, что получает выплаты и в России, и в Казахстане. Как сообщили «Омск-информу» в суде, казахстанские чиновники потребовали от 75-летней женщины вернуть сумму переплаты. Пенсионерка иск не оспаривала.
В январе суд эти требования удовлетворил.
1586
·Общество

Теперь женщине придется вернуть деньги, которые ей переплатили за 15 лет.
ГУ «Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» обратилось в Азовский суд из-за местной жительницы, которая получала пенсию и пособие сразу в двух государствах. За 2007–2022 годы она успела незаконно обогатиться на 2,1 млн рублей.
Оказалось, что жительница Омской области просто никому не сообщала, что получает выплаты и в России, и в Казахстане. Как сообщили «Омск-информу» в суде, казахстанские чиновники потребовали от 75-летней женщины вернуть сумму переплаты. Пенсионерка иск не оспаривала.
В январе суд эти требования удовлетворил.
1586