Омск-Информ
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·Общество

Работы по обработке территории от насекомых пройдут весной и осенью.
В Омске готовятся к обработке парков и скверов от клещей. В общей сложности в городе акарицидная обработка пройдет на 350 га зеленых зон.
УДХБ уже заключило договоры с подрядчиками, которые будут обрабатывать территорию. Работы будут проводиться весной и осенью. Так, в ближайшее время ООО «САНЭПИДСЕРВИС» начнет обработку парка им. 30-летия Победы и территории «Восточная роща». Стоимость работ оценили почти в 700 тыс. рублей. 
Обработка начнется после полного схода снега и установления средней температуры +10…+15. 
·Общество

Работы по обработке территории от насекомых пройдут весной и осенью.
В Омске готовятся к обработке парков и скверов от клещей. В общей сложности в городе акарицидная обработка пройдет на 350 га зеленых зон.
УДХБ уже заключило договоры с подрядчиками, которые будут обрабатывать территорию. Работы будут проводиться весной и осенью. Так, в ближайшее время ООО «САНЭПИДСЕРВИС» начнет обработку парка им. 30-летия Победы и территории «Восточная роща». Стоимость работ оценили почти в 700 тыс. рублей. 
Обработка начнется после полного схода снега и установления средней температуры +10…+15. 