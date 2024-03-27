Эти деньги планируют направить на благоустройство города, а также на ремонт дорог и детское питание в школах.

Эти деньги планируют направить на благоустройство города, а также на ремонт дорог и детское питание в школах.

Сегодня, 27 марта, на очередном пленарном заседании Омского горсовета депутаты утвердили изменения в бюджет 2024 года. Впервые с момента принятия бюджета его доходная часть выросла почти на 890 млн рублей.

Как рассказал председатель горсовета Владимир Корбут, по 200 млн рублей будет направлено на содержание городских дорог, благоустройство общественных территорий и детское питание в школах, а почти 300 млн на увеличение зарплат работникам учреждений культуры.

– Это значительная сумма, которая пойдет на благоустройство города, на строительство дорог, на детское питание в школах и на обеспечение зарплаты работников культуры, – отметил Корбут.

В результате предлагаемых изменений параметры бюджета Омска на этот год по доходам составят более 36,3 млрд рублей, по расходам – более 38 млрд рублей.

Кроме того, депутаты утвердили изменения в правила благоустройства. Согласно документу, появился перечень условий, при которых не требуется получение ордера на осуществление земляных работ.

– Это весьма существенные и обсуждаемые детали. Мы назначили публичные слушания в мае. В апреле мы также будем обсуждать проблемные вопросы по обеспечению благоустройства города. Мы хотим видеть свой город чистым, красивым и уютным. Стоит отметить, что департамент контроля делает изменения в соответствии с федеральным законом, внося определенные новшества, – добавил председатель горсовета.

Отметим, что слушания по этому вопросу проведут 24 мая в 10:00 часов в зале заседаний горсовета.