По мнению Семена Чистякова, нужно терпеть и играть более хладнокровно.

По мнению Семена Чистякова, нужно терпеть и играть более хладнокровно.

Во вчерашнем матче против «Локомотива» шайба защитника «Авангарда» Семена Чистякова оказалась победной. Получилась она весьма эффектной, но молодой игрок скромно сказал, что не сделал ничего выдающегося:

- Рид Буше хорошо отдал. Я увидел, что есть свободный лед. Катил к воротам, убрал защитника и бросил по воротам. Ничего такого.

Также защитник поделился секретом того, как играть против неуступчивого «Локомотива», который постоянно навязывает свою игру.

- Однозначно нужно терпеть, особенно когда они зажимают нас в своей зоне. Можно похладнокровнее сыграть. Мы не хотим играть вторым номером. Когда есть возможность, играем активно, - говорит Чистяков.

Напомним, что после вчерашней победы «Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом». «Ястребы» пока проигрывают – 2:3. Шестая игра состоится завтра, 28 марта, в Ярославле.