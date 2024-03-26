Дважды проигрывая по ходу пятого матча серии, «ястребы» каждый раз находили в себе силы отыграться, а в третьем периоде вырвали победу.

Дважды проигрывая по ходу пятого матча серии, «ястребы» каждый раз находили в себе силы отыграться, а в третьем периоде вырвали победу.

К радости омских болельщиков, «Авангард» продлил сезон. Сегодняшний домашний матч против «Локомотива» получился очень зрелищным, а главное – «ястребы» смогли победить.

Между четвертым матчем серии, во время которого произошел теракт в «Крокус Сити Холле», и пятым прошло 4 дня. Была надежда, что этого времени «Авангарду» хватит, чтобы прийти в себя. Слишком уж беспомощной выглядела команда в предыдущей игре.

Но уже начало сегодняшнего матча погрузило омских болельщиков в уныние. Первое же удаление в составе «Авангарда» реализовал автор победных шайб в первом и втором матчах серии Максим Березкин.

Уныние трибун продлилось до начала второго периода, когда первое удаление случилось уже у «Локомотива». В большинстве счет сравнял Томаш Юрчо, который хорошо поборолся на пятаке. Но радость длилась недолго. Вскоре круговерть у омских ворот закончилась точным броском нападающего «Локомотива» Максима Шалунова.

Удаляться в этом матче было противопоказано. Второй штраф у «Локомотива» обернулся второй шайбой «Авангарда». На этот раз Райан Спунер удачно сыграл на добивании.

На второй перерыв команды ушли при равном счете, хотя ярославцы были ближе к тому, чтобы еще раз выйти в плей-офф. Но им то не везло, а то омский вратарь Павел Хомченко, срывая аплодисменты трибун, спасал свою команду.

А в третьем периоде трибуны на уши поставил Семен Чистяков, который впервые в этом матче вывел «Авангард» вперед. Молодой защитник хладнокровно проехал едва ли не через всю чужую зону, решил бросить сам и попал.

После этого показалось, что и у «ястребов», и у их болельщиков открылось второе дыхание. Трибуны гнали любимую команду вперед, а игроки создавали моменты. Один из них завершился точным броском Рида Буше. Нападающий «Авангарда» буквально вогнал шайбу в чужие ворота.

«Авангард» выиграл у «Локомотива» со счетом 4:2 и сократил разрыв в серии – 2:3. Шестой матч этой серии состоится 28 марта в Ярославле.