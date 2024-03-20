Третий матч серии, как и первый, закончился в дополнительное время. И также было заброшено всего три шайбы за игру. Но теперь результат получился другим.

Третий матч серии, как и первый, закончился в дополнительное время. И также было заброшено всего три шайбы за игру. Но теперь результат получился другим.

«Авангард» провел первый матч под руководством Сергея Звягина. При счете 0:2 в серии с «Локомотивом» «ястребы» играли в Ярославле.

В первом периоде «ястребы» наконец-то пробили вратаря «Локомотиа» Даниила Исаева, которому не могли забить более 145 минут. Большинство реализовал Семен Чистяков. Но радовались болельщики омской команды недолго. У «Авангарда» был удален Владимир Ткачев. Ярославское большинство реализовал один из героев прошлого матча Степан Никулин.

Но дальше команды перестали забивать. Игра стала вязкой, как это постоянно бывает нынешней серии. Второй период практически ничем не запомнился. В третьей двадцатиминутке игру оживила драка «ястреба» Артема Чмыхова и его соперника Ярослава Лихачева. В этом противостоянии Чмыхов победил, но оба игрока получили по 5 минут штрафа.

Игра, как и в первом матче, перешла в овертайм, но на этот раз в Омске был уже второй час ночи. К счастью, на этот раз долго команды не играли. На третьей минуте дополнительного времени после серии добианий Рид Буше отправил шайбу в ворота «Локомотива» и принес победу «Авангарду».

«Ястребы» сократили разрыв в серии. Четвертый матч состоится 22 марта в Ярославле. Теперь стало понятно, что пятая игра будет, и пройдет она в Омске 24 марта.