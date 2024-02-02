Шайбы Райана Спунера, Ивана Игумнова и Семена Чистякова не помогли «Авангарду» победить прямого конкурента. «Магнитка» спаслась за 0,1 секунды до конца основного времени.

Шайбы Райана Спунера, Ивана Игумнова и Семена Чистякова не помогли «Авангарду» победить прямого конкурента. «Магнитка» спаслась за 0,1 секунды до конца основного времени.

В Магнитогорске завершился матч лидеров чемпионата КХЛ. «Металлург» принимал «Авангард». В случае победы «ястребы» обходили «лисов» в турнирной таблице и выходили на первое место в чемпионате.

Счет открыл «Авангард». После передачи Владимира Ткачева Райан Спунер от души приложился по шайбе и послал ее в магнитогорские ворота. Но тут же Игорь Гераськин, который теперь играет за «Металлург», забросил ответную шайбу.

В начале второго периода форвард «магнитки» Даниил Вовченко вывел свою команду вперед. Но на этот раз быстрая ответная шайба удалась «Авангарду». Ее автором стал Иван Игумнов. А перед вторым перерывом Семен Чистяков зарядил от синей линии и вновь поразил ворота соперника.

Огненной получилась концовка третьего периода. Тренеры «Металлурга» заменили вратаря, и за одну десятую секунду до конца основного времени Данила Юров огорчил Андрея Мишурова и перевел игру в овертайм.

А в овертайме уже главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец решил снять вратаря. Но омские хоккеисты крайне неудачно распорядились шайбой, и тот же Юров забросил победную для своей команды шайбу.

«Авангард» проиграл со счетом 3:4 и упустил шанс стать лидером чемпионата. В следующий вторник, 6 февраля, «ястребы» примут на своей площадке питерский СКА.