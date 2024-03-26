Наставник «ястребов» Сергей Звягин заявил, что команда еще не упаковала чемоданы. Она ищет путь к победе.

Наставник «ястребов» Сергей Звягин заявил, что команда еще не упаковала чемоданы. Она ищет путь к победе.

Врио главного тренера омского «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал победную игру с ярославским «Локомотивом» и рассказал, что больше всего повлияло на такой исход событий. По словам наставника «ястребов», первый период команда начала не совсем так, как планировала изначально.

- Мы вышли чуть-чуть зажатые, и в первом периоде было очень много брака. Можно сказать, что соперник доминировал. Но ребята пересилили себя, и вышли во втором периоде уже с лучшей энергией, и появилась скорость, стали раскрепощаться. Большинство здорово сработало. В третьем периоде уже выходили, чтобы забирать эту игру, - высказался Звягин.

Кроме того, как заявил Звягин, перед игрой с пятеркой большинства была проведена большая работа.

- Вчера мы сидели в офисе, сначала вся пятерка большинства, потом тройка с парой защитников – Шарипзяновым и Чимстяковым. Мы показали их раскаты, делились мнениями, обсуждали. Хорошо, что сегодня сработали какие-то варианты. Здорово, когда такая атмосфера, когда видно, что игроки не упаковали чемоданы, а хотят докопаться и найти путь к победе. Пусть и к такой тяжелой. Но вся команда только на это и работает сейчас, - добавил наставник «ястребов».

Отметим, что сегодняшний домашний матч против ярославцев завершился со счетом 4:2. В серии счет стал 2:3. Следующая игра «ястребов» состоится 28 марта уже в Ярославле.