В этом году аномальную жару предвещают на Урале, Дальнем Востоке, а также в Сибири. Причиной этому стало необычное явление.

В этом году аномальную жару предвещают на Урале, Дальнем Востоке, а также в Сибири. Причиной этому стало необычное явление.

В этом году в России ожидается самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений. По данным синоптиков, уже в июне к климатической норме прибавится 7 градусов, сообщает «Газета.Ru». Аномальная жара ждет Урал, Дальний Восток, Сибирь, Северный Кавказ и Поволжье.

Причиной таких аномалий стало явление «Эль-Ниньо». Это колебания температуры поверхностных слоев океана. В этом году явление проявилось максимально. Однако, как утверждают синоптики, по температуре лето будет комфортным.