Омск-Информ
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·Общество

Площадку для воркаута планируют установить в поселке Кордном. Также там появится детская площадка.

В Омске ищут подрядчика, который займется благоустройством территории в поселке Кордном, что в Октябрьском округе. На территории вблизи домов № 2а, 42, 44 по Камерному переулку и № 22 по улице 3-я Молодежная планируют установить несколько тренажеров, велотренажер, два вида качелей и игровой детский комплекс с башнями и горками.

Работы нужно будет сделать до конца сентября. За них готовы заплатить 3,8 млн рублей.

·Общество

Площадку для воркаута планируют установить в поселке Кордном. Также там появится детская площадка.

В Омске ищут подрядчика, который займется благоустройством территории в поселке Кордном, что в Октябрьском округе. На территории вблизи домов № 2а, 42, 44 по Камерному переулку и № 22 по улице 3-я Молодежная планируют установить несколько тренажеров, велотренажер, два вида качелей и игровой детский комплекс с башнями и горками.

Работы нужно будет сделать до конца сентября. За них готовы заплатить 3,8 млн рублей.