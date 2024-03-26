Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Что в проекте обновления объекта культурного наследия не устроило экспертов, не сообщается.
Госэкспертиза не одобрила проект ООО «Строймир» для реконструкции омского пивзавода (Волочаевская, 9). Отрицательное заключение выдали 14 марта. В тот же день информация появилась в едином реестре заключений. Причины такого решения не сообщаются.
«Здание цистерн со складом» 1898–1902 годов постройки решили реконструировать еще в конце 2021 года. В 2022 году проект одобрила историко-культурная экспертиза.
Согласно проекту, здание-памятник, которое принадлежит бизнесмену и экс-депутату горсовета Владимиру Гаврилову, собирались превратить в «административное здание с выставочным залом». Планировалось восстановить поврежденную кладку, заменить коммуникации и покрытие кровли, установить окна ПВХ.
·Экономика/Бизнес

Что в проекте обновления объекта культурного наследия не устроило экспертов, не сообщается.
Госэкспертиза не одобрила проект ООО «Строймир» для реконструкции омского пивзавода (Волочаевская, 9). Отрицательное заключение выдали 14 марта. В тот же день информация появилась в едином реестре заключений. Причины такого решения не сообщаются.
«Здание цистерн со складом» 1898–1902 годов постройки решили реконструировать еще в конце 2021 года. В 2022 году проект одобрила историко-культурная экспертиза.
Согласно проекту, здание-памятник, которое принадлежит бизнесмену и экс-депутату горсовета Владимиру Гаврилову, собирались превратить в «административное здание с выставочным залом». Планировалось восстановить поврежденную кладку, заменить коммуникации и покрытие кровли, установить окна ПВХ.