Речь идет о перекрестке улиц Сыропятская и 2-й Восточной.

Речь идет о перекрестке улиц Сыропятская и 2-й Восточной.

Департамент транспорта сообщил об изменении организации движения в районе Октябрьского моста. Речь идет о перекрестке улиц Сыропятская и 2-й Восточной.

При движении со стороны 8-й Восточной хотят изменить направление движения по полосам. В ведомстве отмечают, что это позволит увеличить пропускную способность улицы Сыропятской.

Автомобилям разрешат ездить с первой полосы – прямо, направо и налево, а со второй полосы – налево. Транспорт, двигающийся во встречном направлении с улицы Сыропятской, сможет поворачивать только направо, на улицу 2-я Восточная.

Автолюбители должны будут руководствоваться знаком 4.1.2 «Движение направо» и сигналом светофора, который будет оборудован секциями, указывающими направление движения.