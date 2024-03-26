К благоустройству приступят уже весной. За эти работы подрядчик получит 2,88 млн рублей.

К благоустройству приступят уже весной. За эти работы подрядчик получит 2,88 млн рублей.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства заключило контракт с омским ООО «Инстрой» на комплексное благоустройство Набережной Тухачевского. На обновление участка от Юбилейного моста до улицы Таубе (территория Воскресенского сквера) из бюджета потратят 2,88 млн рублей.

По данным госзакупок, начальная цена контракта составляла 3,3 млн рублей. В аукционе участковали четыре компании, каждая из которых понижала цену на свои услуги. Самым выгодным оказалось предложение «Инстроя».

Набережную планируется облицевать гранитными плитами из Южно-Султаевского месторождения, которое находится в Челябинской области. На набережной также устроят железобетонные лестничные марши. На благоустройство у подрядчика будет время до 31 июля.