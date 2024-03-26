Омск-Информ
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·Общество

Мошенники представляются Александром Кригой и просят оказать финансовую помощь для улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе.
В региональном Роспотребнадзоре омичей предупредили о мошенниках. Преступники начали звонить жителям области под видом руководителя ведомства Александра Криги и его заместителей. В сообщениях мошенники просят оказать финансовую помощь для улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе.
– Обращаем внимание, что Управление Роспотребнадзора по Омской области, являясь территориальным органом федерального органа исполнительной власти, не занимается сбором денежных средств с граждан в целях оказания какой-либо помощи, – отметили в Роспотребнадзоре.
При подобных звонках и сообщениях омичей попросили сообщать в правоохранительные органы.
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·Общество

Мошенники представляются Александром Кригой и просят оказать финансовую помощь для улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе.
В региональном Роспотребнадзоре омичей предупредили о мошенниках. Преступники начали звонить жителям области под видом руководителя ведомства Александра Криги и его заместителей. В сообщениях мошенники просят оказать финансовую помощь для улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе.
– Обращаем внимание, что Управление Роспотребнадзора по Омской области, являясь территориальным органом федерального органа исполнительной власти, не занимается сбором денежных средств с граждан в целях оказания какой-либо помощи, – отметили в Роспотребнадзоре.
При подобных звонках и сообщениях омичей попросили сообщать в правоохранительные органы.
1282