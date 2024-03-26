Пост с обвинениями появился в официальном паблике колледжа, но вскоре был удален. Директор учреждения принес извинения.

Пост с обвинениями появился в официальном паблике колледжа, но вскоре был удален. Директор учреждения принес извинения.

Вчера в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте» Омского музыкально-педагогического колледжа был публикован пост о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Автор сообщения заявил, что солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский является сатанистом. В доказательство к посту приложили несколько фото с концертов группы, на которых Шклярский якобы изображен с символикой сатанизма.

– Вся страна скорбит о случившемся в Подмосковье в центре «Крокус», и мы в колледже тоже, но давайте задумаемся о смыслах, которые часто предостерегают нас, особенно сейчас, когда идет СВО и когда в стране недопустимы «голые вечеринки» и рок-концерты. Будущее должно быть светлым, и мы уверены, что впереди у нас все светлое и хорошее, к чему мы все должны стремиться... Однако просим всех принять к сведению информацию в формате духовно-нравственной культуры о том, какой планировался концерт 22 марта в «Крокусе», а также просим всех учитывать скрытые мысли в, казалось бы, открытой и безобидной информации. Берегите себя и своих близких, посещайте добрые и светлые мероприятия и события, – написали в посте.

Галия Клевакина извинения за запись и отметила, что сотрудник учреждения написал ее без согласования с руководством. Пост вызвал массу негативных комментариев, но их быстро подчищали. Когда скриншоты начали появляться в телеграм-каналах и СМИ, пост удалили. Директор колледжа опубликовала извинения за запись и отметила, что сотрудник учреждения написал ее без согласования с руководством.

– Одним из администраторов нашей группы было допущено непозволительное нарушение этических и моральных норм поведения. Сотрудник позволил себе без уведомления руководства колледжа опубликовать свое личное мнение и представить его как позицию учебного заведения. От имени администрации приносим извинения за недопустимое поведение сотрудника, в отношении которого сейчас ведется административное расследование, – написала Клевакина.

Директор колледжа отметила, что на время расследования сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей, ему будет вынесено административное наказание.