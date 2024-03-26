Омск-Информ
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·Общество

В связи с перекрытием бульвара Архитекторов сразу 6 шаттлов поменяют маршруты.

Сегодня в Омске состоится пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом».

Болельщики могут доехать на «G-Drive Арену» на специальных шаттлах, а потом на них же уехать домой. Но в маршруты некоторых из них внесены изменения.

– Просим обратить внимание на изменение схем маршрутов № 508, 511, 512, 513, 518, 519, 520. Изменения обусловлены ограничением движения транспорта на бульваре Архитекторов в связи с его реконструкцией, – сообщили в департаменте транспорта.

Омичей просят планировать поездки с учетом внесенных корректировок.

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·Общество

В связи с перекрытием бульвара Архитекторов сразу 6 шаттлов поменяют маршруты.

Сегодня в Омске состоится пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом».

Болельщики могут доехать на «G-Drive Арену» на специальных шаттлах, а потом на них же уехать домой. Но в маршруты некоторых из них внесены изменения.

– Просим обратить внимание на изменение схем маршрутов № 508, 511, 512, 513, 518, 519, 520. Изменения обусловлены ограничением движения транспорта на бульваре Архитекторов в связи с его реконструкцией, – сообщили в департаменте транспорта.

Омичей просят планировать поездки с учетом внесенных корректировок.

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