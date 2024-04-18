Транспорт подадут к 9 часам вечера к «G-Drive Арене». Он развезет омичей по домам после концерта Басты. Однако проезд будет не бесплатным.
После концерта Басты, который состоится 22 апреля на «G-Drive Арене», омичей развезут по домам автобусы-шаттлы. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, транспорт подадут к 20:45 на остановочные пункты, расположенные у спорткомплекса. Всего будет 5 автобусов:
- № 502 – «G-Drive Арена» – мост имени 60-летия ВЛКСМ – проспект Мира – улица Нефтезаводская – улица Энтузиастов – проспект Менделеева – улица Бархатовой;
- № 508 – «G-Drive Арена» – улица Крупской – мост имени 60-летия Победы – улица Фрунзе – улица Гусарова – улица Арктическая – улица Барнаульская – улица Багратиона – улица 21-я Амурская и микрорайон Амурский-2;
- № 510 – «G-Drive Арена» – мост имени 60-летия ВЛКСМ – улица Красный Путь – проспект Карла Маркса – улица Маяковского – улица Богдана Хмельницкого – улица Лизы Чайкиной – Космический проспект – улица 75-й Гвардейской бригады – поселок Чкаловский;
- ·№ 516 – «G-Drive Арена» – мост имени 60-летия ВЛКСМ – улица Красный Путь – проспект Карла Маркса – улица Лобкова – улица 1-я Трамвайная – улица Гуртьева – улица 10-я Чередовая – ПО «Иртыш»;
- № 519 – «G-Drive Арена» – улица Лукашевича – улица Ватутина – улица Конева – улица 70 лет Октября – улица 60 лет Победы – улица Авиационная – улица 12 Декабря – улица Суворова – улица Торговая – улица Мельничная – микрорайон Ясная Поляна.
Оплата проезда будет осуществляться по городскому тарифу.