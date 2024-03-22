После просмотра трансляции матча «Авангарда» против «Локомотива» на «G-Drive Арене» омичей развезут по домам на шаттлах бесплатно.
В ночь с 22 на 23 марта после прямой трансляции выездного матча «Авангарда» в 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина на «G-Drive Арене» омичей развезут по домам. Автобусы подадут к 1:00 часу на специальные остановочные пункты.
Шаттлы будут осуществляться по семи маршрутам:
· № 501 – «G-Drive Арена» – мост имени 60-летия ВЛКСМ – улица Заозерная – улица Бородина – улица Бархатовой;
· № 503 – «G-Drive Арена» – проспект Мира – улица Химиков – улица 22 Апреля – поселок Ермак;
· № 507 – «G-Drive Арена» – мост имени 60-летия ВЛКСМ – улица Заозерная – проспект Королева – улица 25-я Северная – улица 24-я Северная – улица Багратиона – улица 4-я Челюскинцев – улица 21-я Амурская – улица Завертяева – микрорайон Первокирпичный;
· № 510 – «G-Drive Арена» – мост имени 60-летия ВЛКСМ – улица Красный Путь – проспект Маркса – улица Маяковского – улица Богдана Хмельницкого – улица Лизы Чайкиной – Космический проспект – улица 75-й Гвардейской Бригады – поселок Чкаловский;
· № 513 – «G-Drive Арена» – улица Крупской – улица Перелета – проспект Комарова – улица 70 лет Октября – мост имени 60-летия Победы – улица Ленина – улица Маяковского – улица Кирова – улица Гашека;
· № 518 – «G-Drive Арена» - улица Лукашевича – улица Дианова – улица 2-я Солнечная – микрорайон Рябиновка;
· № 519 – «G-Drive Арена» – улица Лукашевича – улица Ватутина – улица Перелета – проспект Комарова – улица 70 лет Октября – улица Дмитриева – улица Конева – улица 70 лет Октября – улица 60 лет Победы – улица Авиационная – улица 12 Декабря – улица Суворова – улица Торговая – улица Мельничная – микрорайон Ясная Поляна.
Развоз омичей будет бесплатным.
Напомним, что пока «Авангард» проигрывает в серии против «Локомотива» со счетом 1:2.