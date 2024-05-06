После сегодняшнего хоккейного матча между сборными России и Беларуси омичей развезут по домам автобусы-шаттлы. Работать будут несколько маршрутов.

После сегодняшнего хоккейного матча между сборными России и Беларуси омичей развезут по домам автобусы-шаттлы. Работать будут несколько маршрутов.

Сегодня, 6 мая, после товарищеского матча между сборными России и Белоруссии, который состоится на «G-Drive Арене», омичей развезут по домам автобусы-шаттлы. Транспорт будет работать по специальным маршрутам № 501–520.

– Шаттлы работают в режиме полуэкспрессов – посадка пассажиров осуществляется на конечных остановках и ряде промежуточных остановочных пунктов. Трансфер болельщиков будет осуществляться на безвозмездной основе, – рассказали в департаменте транспорта.

Омичей попросили внимательно ознакомиться с графиком движения автобусов, а также учитывать время отправления от конечной остановки и прибытия на промежуточные остановочные пункты. Полное расписание шаттлов можно посмотреть здесь.