Тысячи омичей посещают массовые мероприятия, ходят на хоккей и концерты звезд. И вопрос безопасности стоит сегодня остро.

Тысячи омичей посещают массовые мероприятия, ходят на хоккей и концерты звезд. И вопрос безопасности стоит сегодня остро.

В минувшую пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» случился теракт, который унес жизни около 150 человек, почти две сотни попали в больницы. После этой трагедии вновь встал вопрос об организации безопасности на массовых мероприятиях. Речь, в частности, идет об охране и эвакуации людей из зданий при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Теоретически подобное может произойти в любом городе. В Омске практически в режиме нон-стоп идут мероприятия с большим количеством зрителей – концерты звезд, хоккей, спектакли и многое другое. На матчах «Авангарда» на «G-Drive Арене» собираются более 12 тыс. человек, здесь же проводятся многотысячные выступления различных исполнителей, Концертный зал Омской филармонии вмещает свыше тысячи зрителей, сотни людей каждый вечер приходят в театры и кино.

«Омск-информ» решил выяснить, как обстоят дела с безопасностью в топовых развлекательных заведениях. Большинство площадок, надо отдать должное их руководству, открыты для обсуждения столь важной темы. Хотя, конечно, есть и исключения.

Никто не застрахован

К примеру, в ночном клубе «Ангар», где 24 марта должен был состояться концерт группы «25/17», работает только автоответчик, предлагающий направить письменный запрос. Других способов получить комментарий площадки не предусмотрено. Между тем, если судить по комментариям в интернете, у зрителей больше всего вопросов именно к этому заведению. Возможно, эта публикация сподвигнет руководство «Ангара» дать разъяснения по вопросам безопасности.

Обратный пример демонстрирует руководитель кинотеатров «Первомайский» и «Слава» Дмитрий Савельев. В комментарии «Омск-информу» он рассказал, что после теракта в Подмосковье собрал персонал и напомнил о мерах оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. При этом, отмечает Савельев, человеческий фактор никто не отменял.

– В наших кинотеатрах везде работают службы безопасности, пожарная сигнализация, ведется видеонаблюдение. Если что-то происходит, то это уже ЧП, нарушение обычного распорядка. Тут большую роль играет человеческий фактор. Кто-то подходит к таким событиям с холодной головой, а кто-то начинает истерить, – говорит Дмитрий Савельев. – Мы выполняем все, что от нас требуется. Но все чрезвычайные ситуации предугадать наперед невозможно. Гарантии полной безопасности давать невозможно. Никто не застрахован от теракта.

В подтверждение этому топ-менеджер привел случай в ТЦ «Миллениум», один из бутиков которого в 2008 году ограбили вооруженные люди с автоматами.

– Как это можно предугадать? Неизвестные с автоматами уложили охранника поперек на стол и вынесли все ценности. А как он мог поступить иначе? Не кидаться же на амбразуру, – отмечает Савельев.

Росгвардия приедет за 2 минуты

Заместитель директора по безопасности Омской филармонии (Концертный и Органный залы) Роман Давыдов рассказал, что все концерты проходят под контролем Росгвардии. Сотрудники ведомства прибывают через пару минут после тревожного сигнала.

– Все секреты выдавать не буду. Но мы в своей работе пользуемся постановлением правительства П-176 «Об обеспечении безопасности в учреждениях культуры». Каждый год силовые и пожарные ведомства, а также областной Минкульт проводят у нас различные антитеррористические проверки. Нареканий пока не было, – подчеркнул Давыдов. – Нас проверяли правоохранительные органы, пытаясь занести муляж взрывного устройства. Не получилось. Концертный зал охраняется Росгвардией. В случае опасности мы подаем им сигнал, и через две-три минуты прибывает вооруженный экипаж. А при необходимости они вызывают подкрепление.

За время своей работы с 2018 года руководитель ни разу не сталкивался с ЧП, но готов к подобным испытаниям системы на прочность.

– Бывало, что вели себя не очень адекватно пьяные граждане. Но этот вопрос, как правило, решали с помощью правоохранительных органов. Конечно, понимаю, что в наше время нужна усиленная охрана, но вот где ее взять в таком количестве? – рассуждает замдиректора по безопасности Омской филармонии.

Как добавил Роман Давыдов, на больших концертах, особенно с участием первых лиц города и области, возле эвакуационных выходов дежурят наряды МЧС.

– К началу всех мероприятий все противопожарные выходы уже открыты. Они все под контролем, – добавил эксперт.

На хоккее и в цирке спасут металлодетекторы

Директор Омского цирка Виталий Доля сообщил, что за безопасность подведомственного ему учреждения отвечают охрана и металлодетекторы.

– У нас есть своя охрана – это шесть опорных точек во время каждого представления. Сейчас это количество увеличено в два раза: 8 охранников плюс 4 сотрудника полиции и МЧС. Кроме того, на входе работают металлодетекторы, дополнительно мы просим зрителей показать содержимое сумок. Все меры по предупреждению ЧП соблюдены, – говорит Виталий Доля.

На «G-Drive Арене», где играет «Авангард» и проводятся большие концерты, выстроена серьезная пропускная система. Вероятность попадания внутрь подозрительных элементов исключена.

– На игре предусмотрены усиленные меры безопасности, в связи с чем мы просим болельщиков с пониманием отнестись к досмотровым процедурам и приходить на арену пораньше. Павильоны входной группы открываются за полтора часа до матча. Клуб сотрудничает с правоохранительными органами, совместными усилиями обеспечивая максимальную безопасность зрителей, – заявил пресс-атташе хоккейного клуба Олег Малицкий.

Не хватает «будки» с кнопкой

Руководитель ЧОП «Гектор» Аскар Омаров, комментируя трагедию в «Крокус Сити Холле», высказал удивление, что на таком большом концерте не было нормальной охраны. Как правило, полиция не подписывает разрешение на массовые мероприятия без заключения договора с ЧОПом.

– На входах обычно дежурят лицензированные сотрудники с металлодетекторами, металлоискателями и дубинками, проверяя гостей. Одновременно рядом стоят полицейские. Я удивлен, что на концерте группы «Пикник» не было усиленной охраны, – недоумевает директор ЧОПа.

По словам Омарова, чтобы предотвратить подобные трагедии, нужно делать отдельные помещения, оборудованные системами наблюдения и тревожными кнопками, на входе в социальные учреждения и места проведения массовых мероприятий.

– При охране школ, садиков и других бюджетных учреждений не хватает полноценных ограждений и хорошей системы видеонаблюдения. Мы хотим, чтобы было, как в Москве: необходимо оснастить подобные учреждения на входе отдельными будками с системами видеонаблюдения и тревожной кнопкой, где будет сидеть охранник, – отметил глава ЧОП «Гектор». – И тогда весь поток посетителей пойдет через эту точку. В этом случае у охраны объекта появится 3–5 минут, чтобы нажать кнопку и вызвать ГБР (вооруженную группу быстрого реагирования на охранных предприятиях). Подобные системы нужны и в других местах проведения зрелищных мероприятий. Иначе никакой сотрудник полиции ничего не сможет сделать: хоть с автоматом, хоть с пулеметом. Понимаю, это требует финансовых вложений. Но такие меры решили бы проблему.

В Омске развлекательные и спортивные объекты, по словам их представителей, охраняются неплохо. На больших площадках периодически проводятся учения, сотрудники тренируются реагированию на чрезвычайные ситуации. Поводов проверить их подготовку в реальных условиях, слава богу, не было. Достаточно ли принимаемых мер – вопрос открытый. Возможно, трагедия в «Крокусе» приведет к изменениям законодательства в части обеспечения безопасности зрелищных мероприятий. Человеческие жизни важнее потенциальных расходов собственников площадок. Усиленные наряды вместе с полицией, в «будке» или без нее, простая и понятная система эвакуационных выходов – сегодня это важнейшее условие для сохранения сотен, а то и тысяч человеческих жизней.