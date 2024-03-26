Пьяный водитель сбил юных пешеходов в Тюкалинске. От медосвидетельствования он отказался.

Пьяный водитель сбил юных пешеходов в Тюкалинске. От медосвидетельствования он отказался.

Вчера вечером в Тюкалинске на улице Калинина 34-летний автолюбитель сбил мальчика и двух девочек, которым по 16–17 лет.

Подростки обратились за медицинской помощью. К счастью, серьезных травм они не получили.

– При общении с полицейскими у водителя выявлены признаки алкогольного опьянения. Автоинспекторы предложили ему пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался, – сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

На водителя составили несколько протоколов. По факту наезда на пешеходов организована проверка.