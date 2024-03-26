Медики сумели «поймать» тромб и провели сложнейшую операцию по его удалению без перевязки вены и без установки фильтра.

Медики сумели «поймать» тромб и провели сложнейшую операцию по его удалению без перевязки вены и без установки фильтра.

Омские сосудистые хирурги провели пациентке сложную операцию по удалению тромба. Тромбоз глубоких вен на правой ноге произошел у омички еще в августе прошлого года. Однако она так и не обращалась к врачам. Но со временем тромб переместился из подколенной зоны в паховую область и образовалась флотация – когда тромб свободно плавает в кровотоке. Это было опасно тем, что он может оторваться в любой момент.

Три месяца омичке проводили медикаментозное лечение. Препараты должны были закрепить тромб на сосудистой стенке, чтобы потом врачи могли растворить его. Но этого так и не произшло, а сам тромб поднялся до подвздошной части. Тогда женщину дставили в Областную клиническую больницу.

– У нас было два варианта: первый – поставить кава-фильтр. Был риск, что убрать фильтр потом не получится и с ним придется жить всю оставшуюся жизнь. И если он затромбируется, то это может закончиться инвалидизацией пациентки. Второй вариант – перевязка вены выше тромба. То есть мы должны были залезть в область подвздошного сегмента и подвздошную вену выше паховой складки перевязать полностью, чтобы тромб не пошел вышел. Ниже – пусть он уже останется. Но тогда мы нарушаем кровоток во всей бедренной вене и это тоже приводит к инвалидизации, посттравматической болезни, что для пациента скажется серьезными негативными моментами. Этого не хотелось допускать, – рассказал сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко.

Врачи решили выполнить омичке операцию по удалению тромба без перевязки вены и без установки фильтра. Все прошло успешно, и врачи смогли спасти женщину от тромбоэмболии легочной артерии.