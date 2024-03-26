16-летний омич поругался со своим знакомым в онлайн-игре и решил его подставить. Но теперь подросток сам стал уголовником.

16-летний омич поругался со своим знакомым в онлайн-игре и решил его подставить. Но теперь подросток сам стал уголовником.

Омские транспортные полицейские задержали подростка, который 17 марта сообщил в аэропорт о готовящемся теракте. Он позвонил на стойку аэропорта и сообщил о готовящейся диверсии. Но при обследовании аэропорта ничего подозрительного не нашли. Преступника начали искать и спустя какое-то время нашли.

– Транспортные полицейские установили местонахождение и задержали 16-летнего местного жителя, сделавшего ложное сообщение, – сообщили в пресс-службе ведомства.

На подростка завели уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма на объекте социальной инфраструктуре.

Оказалось, что незадолго до звонка у юного омича во время онлайн-игры произошел конфликт со знакомым. Подросток позвонил в аэропорт. Чтобы подставить оппонента, он назвался его данными и сообщил об угрозе. Но «террориста» вычислили.