Омск-Информ
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·Авто

Местные жители не успевают перейти дрогу, пока горит разрешающий сигнал светофора.
С 24 марта на Левобережье Омска перекрыли движение от улицы 70 лет Октября до Крупской. Омичи возмутились перенастройке работы светофоров, из-за которой стало сложно переходить дорогу.
– Сегодня на перекрестке Дмитриева и 70 лет Октября перенастроили работу светофоров. В итоге на то, чтобы пройти перекресток, есть 10 секунд. И это при шестиполосном движении!!! Из этих 10 секунд 8 надо, чтобы обойти лужу, – жалуются омичи в соцсетях.
Остались недовольны ситуацией и автолюбители, которые жалуются на плохое состояние асфальта.
Напомним, ранее прокуратура занялась проверкой соблюдения правил безопасности при организации транспортного обслуживания населения и дорожного движения на перекрытом участке.
1208
·Авто

Местные жители не успевают перейти дрогу, пока горит разрешающий сигнал светофора.
С 24 марта на Левобережье Омска перекрыли движение от улицы 70 лет Октября до Крупской. Омичи возмутились перенастройке работы светофоров, из-за которой стало сложно переходить дорогу.
– Сегодня на перекрестке Дмитриева и 70 лет Октября перенастроили работу светофоров. В итоге на то, чтобы пройти перекресток, есть 10 секунд. И это при шестиполосном движении!!! Из этих 10 секунд 8 надо, чтобы обойти лужу, – жалуются омичи в соцсетях.
Остались недовольны ситуацией и автолюбители, которые жалуются на плохое состояние асфальта.
Напомним, ранее прокуратура занялась проверкой соблюдения правил безопасности при организации транспортного обслуживания населения и дорожного движения на перекрытом участке.
1208